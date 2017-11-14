living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون يواصل لقاءاته التشاورية في قصر بعبدا ويلتقي السفير الكويتي ويتلقى اتصالا من المستشارة الالمانية

14
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دعمه للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كي يتجاوز لبنان الظرف الدقيق الذي نتج عن اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته من الخارج، مجددا وقوف الكويت الى جانب سيادة لبنان واستقلاله وحريته.

 

موقف امير الكويت نقله الى الرئيس عون سفير الكويت في لبنان عبد العال سليمان القناعي الذي زار قصر بعبدا قبل ظهر اليوم وعرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في ضوء التطورات الاخيرة كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل السفير القناعي الى الرئيس عون تحيات امير الكويت وتمنياته له بالتوفيق في معالجة الاوضاع الراهنة في لبنان، مؤكدا له ترحيب الكويت باستقباله وفق التوقيت الذي يراه مناسبا.

 

وقد حمل الرئيس عون  تحياته الى الشيخ الصباح شاكرا له الدعم الذي تقدمه  الكويت دائما للبنان وشعبه.


اتصال من ميركل

من جهة اخرى، تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من المستشارة الالمانية السيدة انغيلا ميركل اكدت فيه متابعتها للتطورات في لبنان والتي نشأت بعد اعلان الرئيس الحريري استقالته، منوهة بالدور الذي يلعبه الرئيس عون لايجاد حل لهذا الوضع. واشارت السيدة ميركل الى وقوف بلادها الى جانب لبنان وانها تجري اتصالات مع الدول الاوروبية لمعالجة هذه الازمة انطلاقا من الحرص على سيادة لبنان واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.


اللقاءات التشاورية

الى ذلك، واصل الرئيس عون لقاءاته التشاورية مع القيادات السياسية والاحزاب والهيئات والتجمعات، فالتقى في هذا السياق وفدا ضم لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، و"وفد تجمع اللجان والروابط الشعبية" ورئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني، والرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري. وعرض الرئيس عون آخر التطورات المتصلة باعلان الرئيس الحريري استقالته، مجددا التأكيد على  ان موقف لبنان من هذه المسألة واحد ويعكس ارادة وطنية جامعة تجلت من خلال المواقف التي صدرت ولاتزال عن القيادات السياسية والروحية اللبنانية. واشار الرئيس عون الى ان عودة الرئيس الحريري الى بيروت كما اعلن في مقابلته التلفزيونية ستفسح في المجال امام مناقشة الاسباب والظروف التي رافقت اعلان الاستقالة ليبنى على الشيء مقتضاه. واعرب الرئيس عون عن ارتياحه لردود الفعل الدولية المؤيدة لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه وقراره الوطني الحر وعدم التدخل في شؤونه.


مفتي جبيل

وفي قصر بعبدا، مفتي بلاد جبيل الشيخ غسان اللقيس مع وفد ضم القاضي الشيخ الدكتور محمد النقري والدكتور طارق صادق والشيخ احمد اللقيس الذين اطلعوا الرئيس عون على مداولات المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان "بناء السلام تحد امام المسيحية والاسلام" والذي شاركت فيه شخصيات روحية بينها مطران اسبانيا.


برقيتا تعزية

من جهة اخرى، ابرق الرئيس عون الى  رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني والرئيس العراقي فؤاد معصوم معزيا بضحايا الهزة الارضية التي ضربت الحدود العراقية-الايرانية قبل ايام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout