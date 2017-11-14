مكتب الحريري يردّ على ولايتي..

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ردًّا على مستشار المرشد الايراني للشؤون الخارجية علي اكبر ولايتي بشأن لقائه الأخير برئيس الحكومة سعد الحريري، أصدر المكتب الاعلامي للحريري توضيحاً قال فيه إن الحريري "لم يعرض التوسط بين اي بلد وآخر، بل عرض على ولايتي وجهة نظره بضرورة وقف تدخلات ايران في اليمن كمدخل وشرط مسبق لأي تحسين للعلاقات بينها وبين السعودية".

وأشار الى أن الحريري "كرر بإصرار أن هذه وجهة نظر شخصية ورأي خاص به"، لافتاً الى أنه "عندما جاء جواب ولايتي انه يرى الحوار حول الأزمة اليمنية مدخلا جيدًا لبدء الحوار بين ايران والمملكة، اجابه الرئيس الحريري: لا. اليمن قبل الحوار. رأيي ان حل المشكلة في اليمن هو المدخل الوحيد قبل بدء اي حوار بينكم وبين المملكة".