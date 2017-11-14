بالصور - لقاء بين الملك سلمان والبطريرك الراعي: لنبذ التطرّف والإرهاب

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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خادم الحرمين الشريفين استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة.



وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.



حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.



ودام اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين والبطريرك الراعي قرابة النصف ساعة.