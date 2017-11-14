بالفيديو - لبناني الأصل أصبح وزيرا للصحة في إدارة ترامب

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، تعيين Alex Azar ll وزيرا جديدا في إدارته، عبر تغريدة "تويترية" سريعة، قال فيها: "أنا سعيد لإعلان ترشيح اليكس عازار ليكون وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية، وهو سيكون نجما لرعاية صحية أفضل" وفق تعبيره.

أليكس عازار، البالغ 50 سنة، ولد ونشأ في مدينة Salisbury بولاية ميريلاند، وحصل في 1988 على شهادة بالعمل الحكومي والاقتصاد من "كلية دارتموث" الخاصة، وهي في ولاية "نيوهامبشير" بأقصى الشمال الشرقي الأميركي، وبعد 3 أعوام تخرج من جامعة "يال" بالحقوق، وفق ما قرأت "العربية.نت" بالوارد عنه في موقع صحيفة Politico الأميركية، وفيها أنه كان نائب وزير الصحة من 2005 وطوال عامين بعهد الرئيس الأسبق جورج بوش.

كما شغل مدة 10 سنوات منصب مدير عام إحدى أعرق شركات الأدوية بالعالم، هي Eli Lilly الأميركية، لكنه استقال منها في يناير الماضي، ليؤسس شركة استشارات استراتيجية سماها "سيرافيم استراتيجيز" بحسب الوارد عنه في موقع LinkedIn التواصلي.

وأبوه طبيب العيون

أليكس ميشال عازار الثاني، كما هو اسمه الكامل، متزوج وأب من زوجته Jennifer لابنين، وكان يقيم قبل تعيينه اليوم الاثنين وزيرا للصحة في مدينة Indianapolis عاصمة ولاية انديانا، بحسب ما طالعت "العربية.نت" بسيرته، كما بأرشيف خبره الوارد فيه، أنه سيحل مكان الجمهوري توم برايس الذي استقال في سبتمبر الماضي، بعد أن كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن هدره لأكثر من مليون دولار نفقات رحلات استخدم طائرة خاصة ليقوم بها "إتماما لمهام عمله" كما قال.

أما عن عائلته، فوارد عنها في موقع DelmarvaNow الأميركي، أن جده لأبيه هاجر من لبنان بأوائل القرن الماضي إلى الولايات المتحدة، ووالده Alex Michael Azar طبيب عيون، أمضى 30 عاما من حياته يمارس المهنة في مدينة ساليزبوري، في حين أن والدته، وهي أيضا من عائلة عازار واسمها ليندا، أبصرت النور في الولايات المتحدة، كأبيه الحي مثلها للآن.