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حمادة: الأحد المقبل سيكون يوم الإنفجار الكبير

14
NOVEMBER
2017
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أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن الاستقالة لا تحتوي شروطا بل عودة إلى توازن في التسوية التي تكمن في عدم جر لبنان إلى الخطر الحربي أو الانهيار الاقتصادي، وهدفها السلام والحياد.
 
حمادة وفي حديث لصوت لبنان، شدد على أن الحريري موجودٌ في الرياض احتجاجا وليس احتجازا كما يدّعي البعض.
 
ودعا حمادة لضرورة تلقّف مبادرة الحريري التي اطلقها الاحد مساءً المليئة بالمسالك نحو الحلّ مؤكدا انه في حال لم  نحطاط  من محاولات البعض تخريب علاقات لبنان العربية، فالاحد المقبل سيكون يوم الانفجار الكبير في علاقات لبنان مع الدول الخليجية، مشيرا إلى أن حظوظ الرجوع عن الاستقالة متساوية.
 
وعن ترحيل اللينانيين، لفت حمادة إلى أن موضوع طرد اللبنانيين من الخليج تم تجاوزه وزيارة الراعي عنوان كبير يروج لعلاقة حضارية ليس فقط على الصعيد الديني.
 
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