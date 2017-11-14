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ترامب الابن ينشر مراسلاته مع ويكيليكس

14
NOVEMBER
2017
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نشر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي سلسلة تغريدات عبر تويتر تتضمن "ثلاثة ردود ضخمة" بشأن مراسلات مع ويكيليكس خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، التي بدأت بتاريخ 20 سبتمبر 2016.
 
وتأتي الخطوة بعد نشر مجلة "أتلانتك" أن مراسلات تمت بين ترامب الابن وويكيليكس، اقترح فيها حساب المنظمة تزويد ترامب الابن بالوثائق، وحضه على الترويج لما كشفته عن بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، كما سئل عن عائدات والده الضريبية.
 
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام فإن ما نشر ترامب الابن بحوزة الكونغرس أصلا، كجزء من تحقيق جار بشأن التدخل الروسي في الانتخابات، وهي أمور سئل عنها خلال جلسة استماع في سبتمبر الماضي.
 
وكتب ترامب الابن عبر تويتر يقول: "ها هي سلسلة من الرسائل مع ويكيليكس (مع 3 ردود ضخمة) التي اختارت واحدة من لجان الكونغرس تسريبها بشكل انتقائي".
 
ونشر ترامب الابن تغريدات مرفقة بلقطات لمحتوى الشاشة لرسائل مع ويكيليكس عبر حسابه على تويتر، ومنها طلبات من ويكيليكس بالتعليق على قصص إخبارية.
 
وشملت الرسائل أيضا طلبات من ترامب جونيور ليفرج عن سجلات العوائد الضريبية لوالده المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب.
 
وتقول إحدى رسائل ويكيليكس: "مرحبا دون (في إشارة إلى دونالد الابن) لدينا فكرة غير عادية (..) دعنا نتعرف على عوائد أبيك الضريبية"، وتتحدث رسائل تالية عن "مزايا" فعل ذلك بالنسبة لكل من حملة ترامب وموقع ويكيليكس.
 
وشجع حساب ويكيليكس، أثناء المراسلات، ترامب الابن على أن يمضي وقته في التنازع بشأن نتائج الانتخابات إذا خسر والده، وأن يهاجم وسائل الإعلام ويندد بأي تلاعب يعتقد أنه حصل أثناء الانتخابات.
 
كما طلب ويكيليكس من الرئيس المنتخب أن يطلب من أستراليا تعيين جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، سفيرا لدى الولايات المتحدة.
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