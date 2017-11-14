باسيل يغادر في جولة أوروبية

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بعد ان استكمل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اتصالاته بعدد من المسؤولين الدوليين ووزراء خارجية وتلقى عدداً من الاتصالات التي أكدت على دعم لبنان ووحدته وسيادته وحريته والمطالِبة بعودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى لبنان، غادر الوزير باسيل فجر اليوم بيروت في جولة أوروبية تشمل عدة دول وتهدف الى شرح الاستقالة الملتبسة للرئيس الحريري وحشد التأييد لهذه القضية ولاستقرار لبنان ودعمه كي لا يتحوّل الى ساحة صراع بين الدول فيما هو يسعى الى ان يكون مركزاً للسلام، والتداول بكل الافكارالممكنة لتحقيق ذلك.