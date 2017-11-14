أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 14-11-2017

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الجمهورية



- يعمد فريق سياسي إلى تنظيم لقاءات في المناطق للمزايدة في ملف وطني، في حين يبدو أنّ هذه اللقاءات منظمة وممنهجة وذات أهداف واضحة.



- تساءلت جهات مراقبة عن الجهة التي تتكفل بتمويل نشرِ صوَر مسؤول كبير على اللوحات الإعلانية على الطرق.



- يتلقى موظفون لبنانيون في سفارة دولة إقليمية بارزة اتصالات من أشخاص يدّعون أنهم ينتمون إلى دائرة علاقات عامة في أحد الأحزاب ويطلبون مواعيد لمقابلة مسؤولين من هذه السفارة.

اللواء



- همس

تراجع التعهد الذي قدمته دولة كبرى بضبط الوضع في الجولان السوري، الأمر الذي يُهدّد بتعقيد «الحل السياسي» في سوريا وربما المنطقة.

- لغز

يسجّل «عتب عالٍ» على رئيس حزب، على خلفية دور يعتقد أنه لعبه أو يلعبه سلباً في أزمة الاستقالة.

- غمز

يتساءل الموظفون في المؤسسات العامة والإدارات المستقلة عن سبب عدم استفادتهم من سلسلة «الرتب والرواتب!».

المستقبل

يُقال إنّ لقاء سيجمع قريباً مرجعاً كبيراً ومرجعاً نيابياً يبحثان خلاله الخطوات الواجب اتباعها في المرحلة المقبلة على ضوء تداعيات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.