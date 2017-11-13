تعميم من رئيس الجامعة اللبنانية يقضي بوقف تنفيذ مذكرتين اداريتين

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صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب التعميم رقم 54، والذي يقضي بوقف تنفيذ المذكرتين الإداريتين رقم 7 تاريخ 13/6/2017 ورقم 8 تاريخ 19/6/2017، وجاء في التعميم ما يلي: "بناء على القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 70/2017 - 2018 تاريخ 9/11/2017 القاضي بوقف تنفيذ المذكرة الإدارية رقم 7 تاريخ 13/6/2017 (تحديد مواعيد التسجيل في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2017 - 2018)، والمذكرة رقم 8 تاريخ 19/6/2017، (توضيح بعض بنود المذكرة الإدارية رقم 7/2017).

ولحين صدور الحكم النهائي

بوقف تنفيذ المذكرتين المذكورتين أعلاه بحيث:

- يسمح للطلاب المسجلين في أكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات كافة (إجازة - ماسستر - دكتوراه) أو في مرحلتين مختلفتين بالتسجيل لغاية 30 تشرين الثاني 2017.

- يحتفظ الطلاب المسجلون في كليتين أو في اختصاصين مقفلين الذين سبق وتسجلوا في الكليات والاختصاصات المقفلة بالأرصدة التي نجحوا فيها في حال تعذر تسجيلهم للعام الجامعي 2017 - 2018".