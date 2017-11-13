ما هي امكانية عودة الحريري عن استقالته؟

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بعدما وضع لبنان على السكة الاصلاحية الصحيحة جراء التوليفة السياسية التوافقية من معظم الأحزاب وتفادى لبنان التداعيات الخطيرة للحرب المشتعلة حوله اتت استقالة رئيس الحكومة لتحدث صدمة شعبية سلبية. خلال الاطلالة الاعلامية المتلفزة للحريري ابدى نوعا من الليونة بعودته عن الاستقالة فهل يعتبر التراجع ممكنا دستوريا؟خيارات عدة مطروحة في المرحلة المقبلة بعد عودة الحريري ولقاءه رئيس الجمهورية فماذا اذا قبلت استقالته وتم اعادة تكليفه من جديد؟ اما في حال قبول استقالته واعادة تكليف شخص اخر بتشكيل الحكومة. تريث رئيس الجمهورية وعدم قبوله حتى الساعة استقالة الحريري عرضته لانتقادات خاصة من بعض المتضررين من هذه الخطوة.اعلنها الحريري اياما معدودة وسيصل الى لبنان اياما وستتبلور ما ستؤول اليه الامور في هذا الاتجاه او ذاك.