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3 استحقاقات منتظرة في الايام المقبلة

13
NOVEMBER
2017
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فتحت مقابلة الرئيس سعد الحريري باب الاجتهادات حول عودته ورجوعه عن الاستقالة. منهم من قرأ في هذه المقابلة محاولة لتأمين سلم النزول عن شجرة الاستقالة ومنهم من قرأ فيها تأمين براءة ذمة للحريري وللمملكة العربية السعودية قبل استمرار التصعيد. 
 
الا ان ايا من هذه الاحتمالات سيما عودة الرئيس الحريري الى لبنان لن تكون متاحة نظرا لزحمة الاستحقاقات هذا الاسبوع. 
 
كل اطراف الكباش الحالي سيواكبون عدد من المحطات المختلفة اولها زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى المملكة العربية السعودية وما سينتج عنها.ثاني المحطات المنتظرة لهذا الاسبوع هي المبادرة المصرية المتمثلة بجولة وزير الخارجية سامح شكري على الدول العربية سيبدأها الثلثاء في الرياض. 
 
ثالث هذه المحطات هي جولة اوروبية سيقوم بها وزير الخارجية جبران باسيل يبدأها الثلثاء من باريس حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ان يزور الاتحاد الاوروبي في بروكسل ويختم جولته في لندن في مسعى دبلوماسي لبناني لحل أزمة الرئيس سعد الحريري في المملكة سيما قبل ايام من انتهاء مهلة الاسبوع التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون ليعود الحريري والا سيرفع غياب رئيس الحكومة الى مجلس الامن.وسط هذا الحراك سيكون الترقب سيد الموقف بانتظار نهاية هذا الاسبوع، اي يوم الاحد الذي دعت فيه المملكة الى عقد اجتماع طارىء لجامعة الدول العربية. 
 
قبل هذا التاريخ، مستبعد ان يعود الحريري، كما مستبعد ان تقوم المملكة باي تنازل بانتظار ما يمكنها ان تنتزعه في جامعة الدول العربية.
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