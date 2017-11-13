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حوادث السير ارتفت...فماذا عن الارقام؟

13
NOVEMBER
2017
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في لبنان، صدمات قد تُعتبر ايجابية، واخرى سلبية.. واصطدامات قاتلة. الصدمة الايجابية تمثلت عام 2015 مع بدء تنفيذ قانون السير الجديد فتدنت نسب الحوادث على معظم الطرقات. ولكن، كما ان المال السايب بيعلم الناس الحرام، كذلك التراخي في تطبيق القانون أدى الى ارتفاع هذه النسب بين عامي 2016 و2017.فبحسب احصاءات الصليب الاحمر اللبناني، ارتفعت الحوادث في كانون الثاني بنسبة 14% بين 2016 و2017 ليرتفع معها عدد الضحايا بنسبة 22%.. في نيسان وحزيران ارتفعت الحوادث بنسبة 10% ومعها سجل عدد الضحايا ارتفاعًا بنسبة 14%. أي أن بالمحصلة عام 2016 بلغت الحوادث 8208 وضحاياها 10833 فيما عام 2017 8683، ليكون معها عدد الضحايا 11472.. أي بزيادة 6%.

أيام الاعياد والعطلة تشهد أكبر نسب لحوادث السير بحسب الاحصاءات، أما الطرق الاكثر اصطيادًا للضحايا فهي الاوتوسترادات والطرقات غير الخاضعة للصيانة والاسباب متعددة ولعل ابرزها الافراط في تناول الكحول، وعدم الالتزام بقانون السير..على قوى الامن الداخلي كما على البلديات وشرطتها مسؤوليات تجاه تطبيق القانون بحزم تفاديًا لوقوع مزيد من الضحايا.

الاسبوع هذا كله سيشهد نشاطات مختلفة لمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث السير الواقع في 19 تشرين الثاني حيث يحتفل في القداس الالهي في بازيليك سيدة لبنان في حاريصا بدعوة من اليازا.

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