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ترامب يعيّن لبنانياً وزيراً في حكومته.. من هو!؟

13
NOVEMBER
2017
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، انه " قرر تعيين المحامي والسياسي الجمهوري اللبناني الأصل اليكس ميشال عازار (مواليد 17 حزيران 1967)، ليكون وزير الصحة والخدمات الانسانية، وسيكون نجما لرعاية صحية افضل واسعار عقاقير اقل".

ولد عازار ونشأ في سالزبوري بولاية ميريلاند، وحصل عام 1988 وبتفوق على شهادة في العمل الحكومي والاقتصاد من جامعة "دارتموث" وفي العام 1991 تخرج محاميا من جامعة "يال".
وعمل عازار لعشر سنوات في شركة "إيلي ليللي" وتولى حديثا مسؤولية عملياتها في الولايات المتحدة، لكنه غادرها في كانون الثاني الفائت ليؤسس شركة الاستشارات الاستراتيجية "سيرافيم استراتيجيز"، وفق حسابه على موقع "لينكد إن".


ولعازار خبرة كبيرة في هذه الوزارة، إذ شغل منصب مساعد وزير الصحة والخدمات الانسانية من 2005 إلى 2007 خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، كما كان مستشارها العام لأربع سنوات قبل توليه هذا المنصب.

ويأتي ترشيح عازار بعد ستة أسابيع من استقالة وزير الصحة السابق توم برايس من منصبه إثر فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

وخلال حملته الانتخابية في العام 2016، هاجم ترامب بشكل دوري شركات الادوية العملاقة.

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