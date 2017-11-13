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هي عشرةُ أيامٍ هزت لبنان ... بدأت بكلام ملتبسٍ ... ووصلت إلى كلامٍ أقل التباساً ... لكن الأزمة لم تنتهِ بعدْ ... رغم أن المؤشرات الإيجابية نسبياً بدأت تَغلِبُ على السلبيات والنُذُر ...

في الإيجابيات أولاً، كلامٌ أقل سبهانيةً لرئيس الحكومة ... والأهم، أنه قاله بوجه متأثرٍ ، وبغصة صادقة ... وبعبارات مخنوقةْ وطنيةً ومرارةً وألماً ...

وفي الإيجابيات ثانيةً، استمرارُ آل الحريري الكرام، على صمتهم البليغ والبالغ الدلالة ... معطوفاً على تأييدٍ عارمٍ جامعٍ من كل شارعِهم وكلِ شارعْ ... وهو ما أسكت كل الدمى المُحرَكة ... والكاريكاتورات المفبركة ...

وفي الإيجابيات ثالثاً، صفٌ وطني واحد، جسدته صخرةُ بعبدا ... ما سمح بمراكمةِ رابعةِ الإيجابيات، المتمثلة بسلاسل، لا، بل بسيلِ التأييد الدولي للبنان : من موسكو المتطوعة تكراراً لأخذ الملف إلى مجلس الأمن ... إلى واشنطن المرتبكة المتلعثمة ... قبل أن تحسم لغتَها الحريصة على الاستقرار ... مروراً بكل العواصم الغربية والعربية ...

هل حُسم الأمر؟ هل انتهت المواجهة وعادت الأمور إلى مسارها اللبناني السليم، المخولْ وحدَه البحث في أزماتنا واستنباط حلولِها؟

المراقبون يفضلون التريث ... فالسعوديون لم يقولوا كلمتَهم بعد ... ومحطات الأسبوع الجاري تحمِل أكثر من موعد واستحقاق ... المهم أن يظل السلاح صاحياً ... وسلاحُنا من أنواع عدة: أولها الوحدة ... وثانيها الوحدة ... وآخرُها الوحدة ...

ما تبقى كلُه تفاصيل ... تماماً كما تفاصيل محطات هذا الأسبوع ... وأسرار مقابلةِ السعودية وما قبلَها وما بعدَها ... والتي نشاهدها معاً... ضمن النشرة المسائية

هي عشرةُ أيامٍ هزت لبنان ... بدأت بكلام ملتبسٍ ... ووصلت إلى كلامٍ أقل التباساً ... لكن الأزمة لم تنتهِ بعدْ ... رغم أن المؤشرات الإيجابية نسبياً بدأت تَغلِبُ على السلبيات والنُذُر ...







في الإيجابيات أولاً، كلامٌ أقل سبهانيةً لرئيس الحكومة ... والأهم، أنه قاله بوجه متأثرٍ ، وبغصة صادقة ... وبعبارات مخنوقةْ وطنيةً ومرارةً وألماً ...







وفي الإيجابيات ثانيةً، استمرارُ آل الحريري الكرام، على صمتهم البليغ والبالغ الدلالة ... معطوفاً على تأييدٍ عارمٍ جامعٍ من كل شارعِهم وكلِ شارعْ ... وهو ما أسكت كل الدمى المُحرَكة ... والكاريكاتورات المفبركة ...







وفي الإيجابيات ثالثاً، صفٌ وطني واحد، جسدته صخرةُ بعبدا ... ما سمح بمراكمةِ رابعةِ الإيجابيات، المتمثلة بسلاسل، لا، بل بسيلِ التأييد الدولي للبنان : من موسكو المتطوعة تكراراً لأخذ الملف إلى مجلس الأمن ... إلى واشنطن المرتبكة المتلعثمة ... قبل أن تحسم لغتَها الحريصة على الاستقرار ... مروراً بكل العواصم الغربية والعربية ...







هل حُسم الأمر؟ هل انتهت المواجهة وعادت الأمور إلى مسارها اللبناني السليم، المخولْ وحدَه البحث في أزماتنا واستنباط حلولِها؟







المراقبون يفضلون التريث ... فالسعوديون لم يقولوا كلمتَهم بعد ... ومحطات الأسبوع الجاري تحمِل أكثر من موعد واستحقاق ... المهم أن يظل السلاح صاحياً ... وسلاحُنا من أنواع عدة: أولها الوحدة ... وثانيها الوحدة ... وآخرُها الوحدة ...







ما تبقى كلُه تفاصيل ... تماماً كما تفاصيل محطات هذا الأسبوع ... وأسرار مقابلةِ السعودية وما قبلَها وما بعدَها ... والتي نشاهدها معاً... ضمن النشرة المسائية