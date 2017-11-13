باحثون إسرائيليون: أي ضربة من حزب الله لحيفا ستكون كارثية

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حذّر باحثون إسرائيليون من توسعة معامل تكرير البترول بمنطقة خليج حيفا، واعتبروها "تهديداً لم نكن نعهده في الماضي"، بحيث ستكون هدفاً لصواريخ حزب الله، بحسب ما أفادت القناة الثانية الإسرائيلية.

وقال موقع القناة الثانية إن كل من نائب رئيس قسم البحث والتطوير السابق في "رفائيل"، ونائب مدير قسم الصواريخ ورئيس مشروع "باراك"، ونظام الدفاع الصاروخي، اجتمعوا هذا الأسبوع في نقطة تطلّ على مصافي ومعامل تكرير البترول في خليج وحيفا، وأجمعوا بحزم على أن إسرائيل ستواجه في الحرب المقبلة تحديات وتهديدات جديدة غير معهودة ولم تعرفها بالسابق.

نائب رئيس قسم الصواريخ في "رفائيل" شايك شتازبرغر قال إنه "في العام 2006 لم يكن حزب الله يملك ذلك (والقصد إمكانية تحديد الأماكن بالضبط)، وعلينا أن نفترض أن منظومة تحديد الأماكن باتت بحوزتهم، فهم يعرفون بالضبط أين معامل ومصافي التكرير، وما هي بيانات الأرصاد الجوية، لذلك سيتم استهدافها وضربها. فهذا تغيير كبير منذ ذلك الحين".

موقع القناة الثانية أشار إلى أن قرارَيْن اتخذتهما الحكومة في الأشهر الأخيرة، تسببا في قيام مدراء تنفيذيين سابقين بشنّ هجوم ضد خطة توسيع معامل ومصافي تكرير البترول، وخطة الأراضي الشمالية التي تشمل نقل خزانات الوقود إلى المساحات المفتوحة المتاخمة للمصافي، مضيفاً أن ذلك سيزيد بشكل كبير من مساحة المواد الخطرة، وسيحوّل المكان إلى منطقة لا يمكن الدفاع عنها.

وأشار تازبرغر أيضاً إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 1967، هاجم وقصف الجيش الإسرائيلي مصافي النفط في مدينة السويس، ما أدى إلى فرار عشرات الآلاف من السكان، وإغلاق سوق الطاقة المصري تماماً. ووفقاً لمسؤولين سابقين في "رفائيل"، فإنه "ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا سينتهي بشكل مختلف في إسرائيل".