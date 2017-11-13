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المستقبل: اطلالة الحريري اعادة تأكيد لمكانته المميزة في المعادلة الوطنية

13
NOVEMBER
2017
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عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وناقشت المستجدات السياسية في ضوء المقابلة التلفزيونية التي أجراها الرئيس سعد الحريري من دارته في الرياض، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري وفي ما يلي نصه:


"توقفت الكتلة بارتياح كبير أمام إعلان الرئيس الحريري عن عودته إلى بيروت في غضون الأيام المقبلة، ورأت في ذلك بشارة طيبة بشأن طبيعة المرحلة القادمة بما يجعلها تتطلع إلى أن تكون بإذن الله في مصلحة لبنان ولاسيما لجهة التقدم على مسار تصحيح علاقات لبنان الخارجية مع أشقائه العرب الذين يتشارك معهم في بناء نظام المصلحة العربية المشتركة. كذلك أيضاً من أجل تعزيز التزامه واحترامه للقرارات الدولية ولاسيما تلك
الصادرة بشأن لبنان.


من جهة أخرى، فقد ثمنت الكتلة إطلالة الرئيس الحريري البارحة بكونها إطلالة رجل دولة من قياس رجال الدولة الكبار الذين عرفهم لبنان، وهي رأت فيها أيضاً إعادة تأكيد لمكانته المميزة في المعادلة الوطنية اللبنانية، فضلاً عن أنها رسمت خطوطاً واضحة ومسؤولة بشأن المسار المطلوب اتباعه من أجل إخراج لبنان من لعبة المحاور الإقليمية والدولية، وتحديداً لجهة التأكيد على الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الدائرة في المنطقة بما في ذلك رفض كل أشكال التدخل الإيراني وأدواته في الشؤون الداخلية لجميع البلدان العربية الشقيقة.


كذلك فقد أكدت الكتلة على تأييدها الكامل للمواقف التي يتخذها الرئيس الحريري لاسيما لجهة الالتزام بأسلوب الحوار الوطني، منطلقاً لمعالجة صحيحة وهادفة للخلافات الداخلية القائمة والأسباب التي دفعت بالبلاد إلى الازمة الراهنة.

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