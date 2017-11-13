البطريرك الراعي في السعودية

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وصل الى المملكة العربية السعودية، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لبطريرك ماروني، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت الاستعدادات انطلقت لاستقبال الراعي في قاعدة الملك سلمان الجوية، حيث وصل بطائرة خاصة وصغيرة من نوع embrear 550 وهي تابعة لطيران الشرق الاوسط.

ويرافق الراعي عدد من المطارنة، ومن المتوقع أن يلتقي الملك السعودي سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وكان في استقباله وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان وعدد من الشخصيات.