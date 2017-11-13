بعد مقابلة الحريري.. هذا ما كشفه عقاب صقر

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اعتبر النائب عقاب صقر ان "استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري نهائية إلا في حال بدَّل حزب الله استراتيجيته في المنطقة التي جرّت الويلات على لبنان وأوقف تدخله باليمن وسوريا والبحرين والكويت، والا مفاعيل الاستقالة حاصلة"، لافتا الى "ان الأهم هو وقف مفاعيل تدخل حزب الله في الخارج ومفاعيل سلاحه في الداخل الذي لم يعد مقبولا وأدى الى اصطدام لبنان مع الخارج".



وأكد صقر في مداخلة تلفزيونية ان "الحريري شرح للبنانيين امس في حلقته التلفزيونية خلفية الاشاعات بان هناك تهديد للسلم الأهلي في لبنان موضحا ان لغة الحوار مستمرة على الثوابت التي وضعتها التسوية الرئاسية بالنسبة لحزب الله وتدخل ايران في لبنان"، ودعا "حزب الله الى العودة الى طاولة الحوار لمناقشة سلاحه في الخارج وفي الداخل الذي بات متفلتا بيد سرايا المقاومة وغيرها".