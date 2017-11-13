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بالصور.. صابر من بعلبك - الهرمل: لمواجهة عاصفة الاستقالة بالايجابية ومواصلة التحضير للانتخابات

13
NOVEMBER
2017
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دور التيار الوطني الحر الإيجابي في تقريب وجهات النظر، خصوصا في خضم العاصفة السياسية التي خلقتها الإستقالة المشبوهة في المكان والزمان لدولة الرئيس سعد الحريري، اضافة الى مواصلة التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، محوران اساسيان للجولة التي  قام بها نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية رومل صابر إلى منطقة بعلبك الهرمل ضمن سلسلة زيارات يقوم بها لمراكز التيار في كافة المناطق.
 
الجولة التي تهدف للتواصل المباشر مع كوادر هيئات ومجالس الأقضية كما منسقي الهيئات المحلية، تناولت الإجتماعات التي تخللتها الشؤون السياسية والتنموية، كما تناول البحث شؤون التيار الداخلية والتنظيمية، في ضوء التحضير المكثف للإنتخابات النيابية التي اعتبرها صابر حاصلة في موعدها، مؤكدا ان التيار مصر على اجرائها في التاريخ المتفق عليه مع كافة مكونات الوطن. 
 
وركز صابر في هذا السياق على الأهمية القصوى للتواصل السريع مع الإغتراب الذي أضحى عنصرا أساسيا في الإنتخابات بفضل القانون الجديد  وآليته التي تسمح للمغترب اللبناني الإدلاء  بصوته حيث تواجد، والذي للوزير باسيل اليد الطولى في إنجازه بعد سنين من الإصرار والعمل الدؤوب لتحقيق الحلم، وخصوصا ان المهلة المتبقية للتسجيل اضحت قصيرة جدا.
 
وفي نهاية اللقاء شكر صابر المنسق عمار انطون لتنظيمه الفعال للجولة المثمرة وأثنى على الدور الإيجابي التي تلعبه هيئة بعلبك الهرمل لناحية الدعم الكامل للتحضير للإنتخابات، و شكر أيضا كل المشاركين في اللقاء.
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