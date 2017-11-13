بالصورة - مؤسس "ويكيليكس" جوليان اسانج يعيد نشر تغريدة الرئيس عون!

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أعاد مؤسس "ويكيليكس" جوليان اسانج نشر تغريدة كانت قد نُشرت عبر حساب الرئيس عون على موقع تويتر وقد جاء في التغريدة التالي:

"الرئيس عون يبلغ مراجع رسمية محلية وخارجية ان الغموض الذي يكتنف وضع الرئيس الحريري منذ اعلانه استقالته، يجعل كل ما صدر ويمكن ان يصدر عنه من مواقف او ما ينسب اليه، لا يعكس الحقيقة، بل هو نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يعيشه في المملكة العربية السعودية وبالتالي لا يمكن الاعتداد به."

وكان جوليان أسانج قد نشر في وقت سابق صورة شبه فيها قضية الحريري بقضية المصور البريطاني الأسير لدى داعش جون كانتلي. و كتب فوقها "هل أصبح سعد الحريري جون كانتلي السعودي؟"