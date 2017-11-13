فيديو مسرّب للاعلامية بولا يعقوبيان يثير الجدل.. وهذا ما قالته في أول تعليق لها!

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في أول تعليق لها على المقابلة مع الرئيس سعد الحريري في الرياض بعد استقالته، توجهت الاعلامية بولا يعقوبيان الى المتابعين وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وكتبت: "شكرا على التعليقات والاتصالات والسلامات والملاحظات. سأقرأ بتمعن اكثر عندما اصبح في المطار. شكرا للرئيس سعد الحريري على اللقاء القيم المباشر من منزله".

وطلبت يعقوبيان في التغريدة "عدم نشر المزيد من الشائعات التافهة"، مضيفةً: "صدقا لا استوعب خيال البعض وجنوحه".

وعلى الفيديو المنتشر لها والذي تقول فيه لزميل سعودي "عيش كتير، كتبت يعقوبيان: "فمثلا الفيديو المنتشر بكثافة ويقال أني أقول فيه للزميل السعودي "عيش كتير" في الحقيقة أقول له "شكرا كتير". نشرت شخصيا هذا الفيديو على حسابي الخاص على انستغرام ولا يزال موجودا. هو ببساطة حديث حول الفارق delay بين البث من المملكة الى بيروت. وهذه فرصة لأشكر فريق العمل السعودي".