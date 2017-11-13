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كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟!

13
NOVEMBER
2017
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة وتكوّن للضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء. وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المنخفض فوق شمال شرق ليبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مغبر ودافئ فوق لبنان، ينحسر تدريجيا مساء.
 
- الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة وتكون للضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.
الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية.
- الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الأرز من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س، تنشط لتصل الى 50 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 60 %
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 24 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:09 ساعة غروب الشمس: 16:36
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