living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بولا يعقوبيان تكشف خفايا لقائها مع الحريري.. وهوية "الرجل المريب"!

13
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت الإعلامية بولا يعقوبيان عن تفاصيل بعض ما جرى خلال اللقاء التلفزيوني، الذي جمعها أمس الأحد مع الرئيس سعد الحريري.
 
وتحدثت يعقوبيان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عن الجدل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور رجل في كادر التصوير أثناء اللقاء، وكان الحريري ينظر له بشكل واضح.
 
وكشفت عن هوية هذا الشخص، قائلة إنه ضمن فريق عمل الحريري، وكان ينبهه لأمر ما، لم تسمعه، وبينما كان يجيب عن سؤال الإعلامية اللبنانية، ركز نظره فجأة على الجهة اليمنى، وعندما توجهت الكاميرا إلى المذيعة ظهر رجل خلفها وفي يده ورقة، يبدو أنه كان يريد إيصالها للحريري أو إخباره بما فيها.
 
وأكدت يعقوبيان أن ما حدث هو خطأ تقني لا غير، حيث أنه بعد نظر الحريري مرتين إلى الرجل، رصدته الكاميرا على الهواء مباشرة وهو يلوح له بيده للانصراف.
 
وأضافت أنها لم تقابل أي مسؤول سعودي، سوى سائقا كان ينتظرها، وقام بإيصالها إلى مكان إقامة الحريري.
 
وعند سؤالها عما إذا كانت قد شعرت أن الحريري تحت الإقامة الجبرية، أجابت يعقوبيان: "عندي قناعة أن الرئيس عندما يقول لي أنه حر، فهو حر في تحركاته، ما رأيته بأم عيني لا يوجد أي تواجد أمني حول بيته، ما رأيته كان مشهدا طبيعيا جدا" .
 
وأكدت الإعلامية اللبنانية أن المقابلة أجريت على الهواء مباشرة، وأن الحريري شدد على عودته إلى لبنان قبل "اللقاء وخلال اللقاء وبعد اللقاء" على حد قولها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout