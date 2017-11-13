عناوين الصحف ليوم الاثنين 13 تشرين الثاني 2017

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الأخبار

سعد راجع؟

البناء

تفاهم روسي أميركي على السير بالتسوية في سورية بالتمهيد للانتخابات

لبنان ينتصر بتحرير رئيس حكومته من الاحتجاز السعودي

الحريري يلتحق بعون وبري باعتبار الاستقالة غير قائمة

الجمهورية

العودة عن الاستقالة شرط انسحاب "الحزب"

الديار

السعوديّة تراجعت عن خطوتها ورئيس الجمهوريّة سيدعو لطاولة حوار

المستقبل

«المطلوب تسوية حقيقية لمصلحة لبنان والعرب.. والمملكة أول داعمي الاستقرار»

الحريري: راجع بعد يومين أو ثلاثة

اللواء

الحريري يرفض إدعاءات «أسبوع الإستقالة»

سأعود خلال يومين.. ومعالجة الأزمة بالتزام «حزب الله» النأي بالنفس

L'Orient-Le Jour

Le message de Hariri à Aoun

THE DAILY STAR

Hariri to return soon, urges neutrality