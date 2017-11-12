مقابلة الحريري في الشكل و المضمون

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قام الرئيس الحريري بمقابلة تلفزيونية مساء الاحد مع قناة المستقبل و كانت القنوات اللبنانية باستثناء قناة ال ام تي في امتنعت عن تعديل برمجتها.و في الاطار نفسه و انسجاما مع موقف رئاسة الجمهورية لم يقم موقعنا بتغطية المقابلة.و أبرز ما أتى فيها تأكيد الحريري أنه سيعود الى لبنان يعد ثلاث ايام. و كان الحريري تطرق في مقابلته الى عناوين عديدة ابرزها :

-ما يحصل في المملكة من إعتقالات هي شأن داخلي لا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد و حصولها يوم إستقالتي هي بمحض الصدفة.

-مساعدتي للشعب السوري هي وسام على صدري

-لم يتضمن كلام ولايتي خلال زيارته لي في بيت_الوسط أي تهديدا وأنا وجهت له كلاماً واضحاً بعدم قبولنا بتدخل إيران بلبنان وبالدول العربية.

-هناك مسائل عديدة أدت إلى الإستقالة، وسأناقشها مع رئيس الجمهورية عندما أعود إلى لبنان، ولا يمكنني الكشف عنها حالياً، بل سأتكلم عنها في الوقت المناسب