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مقابلة الحريري في الشكل و المضمون

12
NOVEMBER
2017
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قام الرئيس الحريري بمقابلة تلفزيونية مساء الاحد مع قناة المستقبل و كانت القنوات اللبنانية باستثناء قناة ال ام تي في امتنعت عن تعديل برمجتها.و في الاطار نفسه و انسجاما مع موقف رئاسة الجمهورية لم يقم موقعنا بتغطية المقابلة.و أبرز ما أتى فيها تأكيد الحريري أنه سيعود الى لبنان يعد ثلاث ايام. و كان الحريري تطرق في مقابلته الى عناوين عديدة ابرزها  :

-ما يحصل في المملكة من إعتقالات هي شأن داخلي لا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد و حصولها يوم إستقالتي هي بمحض الصدفة.
-مساعدتي للشعب السوري هي وسام على صدري
-لم يتضمن كلام ولايتي خلال زيارته لي في بيت_الوسط أي تهديدا وأنا وجهت له كلاماً واضحاً بعدم قبولنا بتدخل إيران بلبنان وبالدول العربية.
-هناك مسائل عديدة أدت إلى الإستقالة، وسأناقشها مع رئيس الجمهورية عندما أعود إلى لبنان، ولا يمكنني الكشف عنها حالياً، بل سأتكلم عنها في الوقت المناسب

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