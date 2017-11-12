الوفد الاعلامي المواكب لزيارة الراعي للسعودية وصل الى الرياض

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وطنية - أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام الى الرياض عبدو متى، ان الوفد الاعلامي اللبناني المواكب لزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، برئاسة رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو بو كسم وفي حضور النائب السابق الدكتور فارس سعيد، وصل مساء الى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله قنصل لبنان في الرياض سلام الاشقر، كما كان "استقبال مميز لأعضاء الوفد من قبل السلطات السعودية"، قبل ان ينتقل الى مقر اقامته في فندق الموفنبيك.



من جهة ثانية، يصل الراعي بعد ظهر غد الى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان من عبد العزيز آل سعود، يرافقه المطرانان بولس مطر وبولس عبد الساتر ومدير البروتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض، وسيكون في استقباله في قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض كبار المسؤولين في المملكة، وسيلتقي مساء الجالية اللبنانية في مقر السفارة في الرياض.