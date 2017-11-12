كيف يبدو المشهد الانتخابي في دائرة بيروت الأولى؟

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بعد سنوات غابت فيها قوة الصوت المسيحي عن دوائر بيروت الانتخابية، جاء القانون النسبي ليعطي الدوائر تقسيمات جديدة، نُقل فيها مقعد الاقليات من بيروت الثالثة الى الاولى وصارت بيروت دائرتين. ينتخب ابناء بيروت الاولى ثمانية نواب: ثلاثة ارمن اورثوذكس، نائب ارمن كاثوليك ووآخر ماروني ومقعدين للروم الاول كاثوليك والثاني اورذوكس ومقعد للاقليان، مستثنيا تمثّل اكثر من 6000 ناخب سني. لكن كيف سيرسم المشهدا السياسي والقانوني الجديدين شكل التحالفات، في منطقة تمثلت لسنوات بتيار المستقبل وحلفائه؟



لا تبدو التحالفات واضحة حتى الساعة لكن لا شك في أن التيار الوطني الحر سيخوض معركة بكتل ناخبة وازنة لأول مرة،فيما سيحاول القواتيون والكتائبيون الحفاظ على رمزية معنية بيروت. ومقابل الاحزاب التقليدية لا تخفى امكانية تشكيل لوائح من المجتمع المدني ومنشقين عن التيار الوطني الحر، منفصلة كانت او موحدة. فأي عنوان ستحمله الانتخابات المقبلة. اذا في السياسة كل شيء وارد، وتحالفات تبقى قيد المصلحة السياسة التي تتبدل بين منطقة واخرى. فالسياسة فن الكذب والكذب مشروع في حال اقتضت المصلحة الحزبية العليا.