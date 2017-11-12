living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يبدو المشهد الانتخابي في دائرة بيروت الأولى؟

12
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد سنوات غابت فيها قوة الصوت المسيحي عن دوائر بيروت الانتخابية، جاء القانون النسبي ليعطي الدوائر تقسيمات جديدة، نُقل فيها مقعد الاقليات من بيروت الثالثة الى الاولى وصارت بيروت دائرتين. ينتخب ابناء بيروت الاولى ثمانية نواب: ثلاثة ارمن اورثوذكس، نائب ارمن كاثوليك ووآخر ماروني ومقعدين للروم الاول كاثوليك والثاني اورذوكس ومقعد للاقليان، مستثنيا تمثّل اكثر من 6000 ناخب سني. لكن كيف سيرسم المشهدا السياسي والقانوني الجديدين شكل التحالفات، في منطقة تمثلت لسنوات بتيار المستقبل وحلفائه؟

لا تبدو التحالفات واضحة حتى الساعة لكن لا شك في أن التيار الوطني الحر سيخوض معركة بكتل ناخبة وازنة لأول مرة،فيما سيحاول القواتيون والكتائبيون الحفاظ على رمزية معنية بيروت. ومقابل الاحزاب التقليدية لا تخفى امكانية تشكيل لوائح من المجتمع المدني ومنشقين عن التيار الوطني الحر، منفصلة كانت او موحدة. فأي عنوان ستحمله الانتخابات المقبلة. اذا في السياسة كل شيء وارد، وتحالفات تبقى قيد المصلحة السياسة التي تتبدل بين منطقة واخرى. فالسياسة فن الكذب والكذب مشروع في حال اقتضت المصلحة الحزبية العليا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout