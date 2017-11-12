الراعي الى السعودية غداً...وهذا ما يقوله المطران مطر

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زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى المملكة العربية السعودية هي الاولى من نوعها، وهي سابقة لاعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الرياض. هذا ما تتمسك به بكركي في حديثها عن ظروف الزيارة سيما وانها تأتي بتوقيت ملتبس لجهة تعارضها مع موقف لبنان الرسمي بانتظار عودة رئيس الحكومة.راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر الذي سيرافق الراعي في هذه الزيارة، يصفها بالتاريخية لجهة عناوينها ان لجهة الحوار الاسلامي المسيحي او للاطمئنان على ظروف الحريري.من جهته اكد المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياط ان لا تعارض بين بكركي وبعبدا وان الزيارة تأتي تكاملا وليس تعارضا.اربع وعشرون ساعة في المملكة سيلتقي فيها الراعي مع اللبنانيين بالاضافة الى اللقاءات الرسمية. لننتظر ونر كيف سيكون لقاء الحريري.