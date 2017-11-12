صحناوي من السويد: معركة تحرير صوت المقترعين لم تكن سهلة

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نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي من العاصمة السويدية، ستوكهولم:

- هي زيارتي الرابعة الى السويد، واللقاء الثاني لي مع الجالية اللبنانية، والهدف الأساسي اليوم من اللقاء هو تشجيع اكثرية المغتربين الى تسجيل أسمائهم قبل ٢٠ تشرين.

- معركة تحرير صوت المقترعين، التي خاضها التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل لم تكن سهلة، واليوم بعد أن نجحنا في اقرار هذا البند ضمن قانون الانتخابات، لا بد للمغتربين من ملاقتنا في منتصف الطريق وتسجيل انفسهم لانهم اصحاب حق، ولا يجوز التخلي عن هذا الحق.

- في اتفاق الدوحة، سعى فخامة الرئيس، يوم كان رئيس تكتل التغيير والاصلاح الى تحرير العدد الأكبر من المقاعد المسيحية من هيمنة الصوت الغير مسيحي، وذلك افساحاً اكثر للناخبين لإيصال ممثليهم، وها هو اليوم يحرر المزيد من المقاعد عبر اعتماد النسبية في القانون الانتخابي

- الانتخابات هي رابط اساسي بين الناخب وبلده، وحب المغترب لبلده يحتم عليه المشاركة فيها، فيختار من يرى فيه خير ممثل له في الندوة البرلمانية

- لا يجوز مقاطعة الانتخابات، ثم اعتماد مبدأ التذمر من الوضع في لبنان، فتغيير الامر الواقع يتطلب إيصال الصوت اقتراعاً وهذا حق لنا، وواجب علينا ليكون لنا البلد الذي لطالما حلمنا به

- تركيزي على تسجيل المغتربين اليوم هو لاننا في جميع جولاتنا السابقة كنا نسمع تذمر المغترب من اسماع صوته في بلده الام، واليوم هي فرصة ذهبية له، على امل ان يصار في الانتخابات المقبلة على اعتماد ٦ مقاعد نيابية خاصة بالمغتربين

- قناعاتنا هي أن الانتخابات النيابية ستكون في موعدها، ولن نقبل الا ان تكون في موعدها، فنحن كنا ولا نزال نرفض التمديد للمجلس النيابي

- ان حل أي مشكلة سياسية في لبنان يتطلب مشاركة الجميع، وارقى وسائل الديمقراطية هي الانتخابات النيابية، فالشعب اللبناني يتوق للتغيير، خاصة جيل الشباب الذي حُرم من المشاركة طوال السنوات الماضية

- العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اكثر من ممتازة، ولو حصل عدة تباينات في بعض المواضيع، الا ان سقف الاختلاف لا يخرج عن مضمون ورقة اعلان النوايا، ولا عودة الى الوراء لما في ذلك من مصلحة المسيحيين.

- عودة دولة الرئيس سعد الحريري الى لبنان هو المطلب الاساسي في هذه الأزمة، فهو لا يزال رئيس الحكومة اللبنانية، ولبنان بكامل أطرافه الاساسية يقف وراء موقف فخامة الرئيس.

- مصير لبنان يقرره اللبنانيين في ما بينهم، ولبنان لا ينتمي سوى للمحور اللبناني.

- مشروع الفتنة الذي يحاك للبنان، تم التصدي له بوحدة الموقف الرسمي والشعبي والسياسي، ووحدتنا نصر لنا.