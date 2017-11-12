وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو: - إيطاليا تدعم نداءات الرئيس عون الداعية إلى الهدوء والوحدة

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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، بحسب بيان وزعته السفارة الإيطالية في بيروت، "دعم ايطاليا القوي لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله ولقياداته السياسية اللبنانية"، قائلا: "إيطاليا تحث جميع الأطراف، في لبنان والمنطقة، على بذل شتى الجهود من أجل الحفاظ على البلد من الصراعات والتوترات الإقليمية".

أضافت السفارة في بيانها: "وعقب الاستقالة المعلنة لرئيس الوزراء الحريري، تدعو إيطاليا إلى ضرورة احترام سير عمل المؤسسات الديمقراطية اللبنانية وإجراءاتها الدستورية، وتدعم نداءات الرئيس عون الداعية إلى الهدوء والوحدة".

وختمت: "إن إيطاليا، إذ تجدد الالتزام المستمر باستقرار لبنان، على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي على حد سواء، مقتنعة بأن هذا الهدف الأساسي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات الدولة القوية والمحترمة، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية اللبنانية التي تشكل الضمانة الشرعية لأمن البلاد والتي تحظى بدعم دولي مستمر".