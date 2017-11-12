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الرئيس عون: الظروف الغامضة لإقامة رئيس الحكومة سعد الحريري بالرياض تجعل مواقفه موضع شكّ وصادرة بغير ارادة منه

12
NOVEMBER
2017
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره اليوم على مضمون البيان الذي صدر أمس عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية حول الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري في الرياض منذ يوم السبت الماضي، والتي اشار اليها ايضاً عدد من رؤساء الدول الذين تناولوا هذا الموضوع خلال الايام الماضية.


واعتبر الرئيس عون ان هذه الظروف وصلت الى درجة الحد من حرية الرئيس الحريري وفرض شروط على اقامته وعلى التواصل معه حتى من افراد عائلته.


وقال رئيس الجمهورية:" ان هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الرئيس الحريري من مواقف او ما سينسب اليه، موضع شكّ وإلتباس ولا يمكن الركون اليه او اعتباره مواقف صادرة بملء ارادة رئيس الحكومة".

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