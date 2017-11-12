الوزير الخطيب: - مواقف رئيس الجمهورية حكيمة وحامية للوحدة

A + A -





استقبل مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في دارته في الجية، بعد ظهر اليوم، وزير البيئة طارق الخطيب يرافقه رامي المجذوب، وعقد لقاء تم خلاله البحث في الاوضاع العامة على الساحة الداخلية، في حضور قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو، مدير معهد برجا الفني حامد الجوزو، مدير ازهر جبل لبنان الشيخ أحمد خيال، الشيخ حسن شاهين ورئيس دائرة اوقاف جبل لبنان المحامي محمد الخطيب.

بعد اللقاء قال الخطيب: "تشرفت برفقة رفيقي رامي مجذوب بزيارة صاحب السماحة، حيث تداولنا في المستجدات الحاصلة على الساحة، والتي تشكل اليوم مصدر قلق لنا ولكل الشعب اللبناني، وكانت الآراء مع سماحته متطابقة حول ضرورة صيانة الوحدة الوطنية وتعزيز مواقف الوحدة، وتمتين أواصر العلاقة بين ابناء الشعب اللبناني كافة، وضرورة الترفع عن الخلافات والصراعات، لأن هناك امورا تحتم علينا انطلاقا من الواجب الوطني ان نعمل على تعزيزها وحماية الوحدة الوطنية، وهنا نشكر سماحة المفتي الجوزو على سعة صدره ومواقفه التي سمعناها منه، على الرغم من انه لم تكن متلاقية في بعض المحطات، انما هذا الخلاف بالرأي لا يفسد بالود قضية".

وردا على سؤال قال: "نعتبر بكل صراحة ان ما اعلن على لسان الرئيس سعد الحريري من خارج لبنان، أمر ملتبس، يعني لا يمكننا ان نحكم اذا كانت هذه الإستقالة نابعة من ارادة حرة، أم أحاطت فيها ظروف معينة، فهذا الموضوع يتم الاستيضاح عنه لدى عودة الرئيس الحريري الى لبنان".

وأضاف: "ان مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي حامية للوحدة الوطنية، وهي مواقف عاقلة وحكيمة، وتثبت اننا كنا على حق عندما كنا نطالب بوجود الرئيس القوي، فالرئيس القوي هو الذي يحمي الوحدة الوطنية كما يحميها اليوم الرئيس عون، ونحن نعتبر ان مواقف الرئيس عون التي يعتمدها وسلكها لحظة اعلان الحدث، انه تم انتخابه بإجماع الشعب اللبناني كله مرة ثانية".

وردا على سؤال عما اذا كان هناك من تواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري قال: "لم يتم التواصل الا مرة واحدة لدى اعلان الرئيس الحريري بيان استقالته".