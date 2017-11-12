فادي كرم: من يتجاهل أسباب استقالة الحريري ويصر على مناقشة شكل إعلانها يغطي المشروع الإيراني في لبنان

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أكد النائب في كتلة القوات اللبنانية الدكتور فادي كرم، "أن من يحاول التعمية على أسباب استقالة الرئيس الحريري ويصر على مناقشة شكل الاستقالة ومكانها ووقتها، يغطي مخطط المشروع الايراني في لبنان ويساعده".

كلام كرم جاء خلال رده على اسئلة الصحافيين، بعدما اقترع في إنتخابات نقابة الأسنان في طرابلس ، وقال: "أكدنا ضرورة التحلي بالحكمة، واليوم الإصرار من قبل البعض على مقاربة استقالة الرئيس الحريري بالطريقة التي يحاولون القيام بها، وهي وقت الاستقالة ومكانها وشكلها لا حكمة فيها، لأن الاستقالة لم تتم بناء لرغبة الرئيس الحريري بعدم تحمل المسؤولية او رغبة السعودية بضرب الاستقرار اللبناني. فالحقيقة إن عدم الاستقرار مرده الى ضرب الحياد الذي تم التفاهم عليه منذ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وبنتيجة ضرب الحياد تمت الاستقالة، والحكمة اليوم بتسوية الحياد والعودة اليه".

وختم متوقعا أن "يكون اليوم للرئيس الحريري مبادرة وطنية للخروج من هذا المأزق خلال الإطلالة الإعلامية له مساء.