مي شدياق: - اتصلت بي بولا يعقوبيان قبل سفرها إلى السعودية وقالت لي:...

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توجهت الاعلامية بولا يعقوبيان الى المملكة العربية السعودية لاجراء مقابلة مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفي هذا السياق، أعلنت الاعلامية مي شدياق عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، أن يعقوبيان اتصلت بها مؤكدة أنها ستستأجر طاقماً تقنياً خاصاً للحلقة من المملكة العربية السعودية، وأنه لن يكون معها اي صحافي آخر عند إجراء المقابلة”.

"كلنا نعلم انه عند توجه الإعلامي الى الخارج لإجراء مقابلة لا يأخذ معه فريق تصوير بل يستأجر هناك.هذا ما كان يحصل معي وهذا ما أكدته لي @PaulaYacoubian .اتصلت بي منذ قليل وأكدت الامر.هي الآن متوجهة إلى مطار بيروت للسفر الى السعودية. ولن يكون معها اي صحافي آخر عند إجراء المقابلة."