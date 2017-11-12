هذا هو موقف جامعة الدول العربية من الوضع المستجد في لبنان

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قال مالك موصلي، ممثل الجامعة العربية لدى روسيا إن الجامعة العربية ترفض أي محاولات لزرع الاضطرابات في لبنان.

وخلال ندوة صحفية بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور، أشار الموصلي إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية يتابع الوضع السياسي في لبنان بحرص شديد، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع الأطراف السياسية سواء مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب السيد نبيه بري.

وناشد الموصلي كافة الأطراف اللبنانية إعلاء مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات أخرى.