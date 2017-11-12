درويش عرض الأوضاع الكشفية مع قادة جمعية الكشاف اللبناني

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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وفداً من قادة جمعية الكشاف اللبناني، ضم كل من: امين عام شؤون العلاقات العامة والإعلام في الهيئة الإدارية للجمعية القائد طارق حداد، المفوض العام للجمعية القائد ايلي سالم وأعضاء المفوضية العامة، مفوض البقاع القائد بشير محفوض وأعضاء مجلس مفوضية البقاع، وقائد فوج زحلة الرابع القائد عيسى خوري وأعضاء مجلس قيادة الفوج، وعرض معهم للأوضاع الكشفية في لبنان عامة والبقاع وزحلة بشكل خاص.



ووضع القائد سالم سيادته في برنامج الروزنامة الكشفية للعام القادم والبرامج التي ستنفذ خلاله.



ونوّه المطران درويش بالدور الكبير الذي تقوم به الكشفية في تربية جيل جديد من الشباب والصبايا، على مبادئ المحبة والتسامح والخدمة، وهذا ما يحتاجه لبنان في المستقبل. وتمنى درويش للجمعية المزيد من التقدم والنجاح واضعاً كل الإمكانيات المتاحة في تصرفها بهدف تحقيق أهدافها.