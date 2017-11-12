قاووق: جاهزون لمواجهة كل شيء!

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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "أن العدو الإسرائيلي يفهم تماما تبعات أي عدوان على لبنان، وهي تبعات لا يستطيع تحملها"، مضيفا أنه "لا يوجد عواصف مهما عظمت أن تزلزل قدرة المقاومة ومواقفها الراسخة والمتجذرة، لا سيما وأن المقاومة جاهزة لمواجهة كل شيء، ولا يعوزها شيئا لتحقيق الانتصارات ورد الصاع أضعاف على كل معتد".

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب في ذكرى أربعين "الشهيد القائد سامر عطوي" في حسينية بلدة الخيام الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.

وتقدم قاووق بالتبريك لشعب المقاومة بالانتصارات التي تتحقق اليوم، لا سيما و"أن راية حزب الله التي رفعناها فوق موقع الدبشة، نرفعها اليوم في دير الزور والميادين على الحدود العراقية السورية، وهذا الانتصار وكل انتصار ميداني، يزيد المقاومة قوة ومنعة أمام أي عدوان إسرائيلي مقبل".