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أوضح المدير التنفيذي للأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون "المستقبل" نديم قطيش لـ"النهار"، أنّ فريق عمل التلفزيون لن يرافق الإعلامية بولا يعقوبيان إلى الرياض لإجراء مقابلة مع الرئيس سعد الحريري، وذلك "لأسباب لوجستية".

وقال: "تقرّرت المقابلة ليلاً، فكيف يمكن الحصول على تأشيرة للفريق لدخول السعودية؟"، واصفاً المشهد بـ"كركبة عالفاضي"، نظراً إلى أنّ التلفزيون طلب من وزارة الإعلام السعودية تزويده بجهاز بثّ مباشر، فكان من الأسهل الحصول على كاميرات ومصوّرين من المملكة في آن واحد".

وتابع: "لا حاجة إلى نقل المعدات، ولا صحة نهائياً ربط عدم ذهاب الفريق بأسباب سياسية"، مشيراً إلى أنّ الحلقة "يُفترض أن تكون مباشرة" من دون أن يحسم موعد عرضها سواء أكان الليلة أم في توقيت لاحق.

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