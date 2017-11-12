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انماء طرابلس اشادت بدور رئيس الجمهوريه والمفتي دريان الجامع للبنانيين

وطنية- أشادت جمعية إنماء طرابلس والميناء بعد اجتماع لها برئاسة روبير الفرد حبيب بالوحدة الوطنية التي تجلت بين اللبنانيين إزاء الأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس سعد الحريري.

وحيت الجمعية الموقف الأبوي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وبحكمته استطاع جمع اللبنانيين صفا واحدا وتجنيب البلاد الفتنة ما أثبت انه حامي لمسيرة الدولة ومؤسساتها.

كذلك نوهت الجمعية بالدور الرائد والمعتدل المنوط بدار الفتوى وجهودها في مد الجسور بين سائر الأطياف. مشددة على ان مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان كان له اليد الطولى في استيعاب التحديات والصعوبات وجمع مختلف القيادات السياسية والروحية والتشاور معهم حول التطورات والمرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأملت الجمعية ان تكون هذه الأزمة ورغم صعوبتها سحابة غيم ومحطة مهمة لإعادة ترسيخ الوحدة الوطنية في لبنان.