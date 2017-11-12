مصدر اميركي للديار: تدخلنا لصالح الحريري

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تنقل الديار الترجمة الحرفية من اللغة الإنكليزية للغة العربية ما قاله مصدر أميركي لجريدة الديار طالبا عدم الكشف عن إسمه ومسؤوليته:

"إننا ننظر إلى استدعاء الحريري الى السعودية واعلان استقالته منها وعدم عودته الى بيروت وما حصل مع الرئيس الحريري هو أمر مريب. لقد اتصلنا بالقيادة السعودية، وخاصة وزير الخارجية عادل الجبير وبولي العهد محمد بن سلمان وطلبنا رفع الضغط عن الرئيس الحريري وهو في السعودية إعطاءه الحرية للتحرك ضمن المملكة السعودية وقد وعدونا المسؤولين السعوديين بذلك ومنحوا الحرية أكثر للرئيس الحريري للتحرك ضمن العاصمة الرياض.

إننا نعمل من خلال الإستمرار في التفاوض مع المسؤولين في السعودية لإيجاد الحل لوضع الرئيس الحريري كي يكون حرا في اتخاذ قراره".