ماكرون يدعو إلى احترام "سيادة" لبنان ويلتقي وزير خارجيته الثلاثاء

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني ميشال عون إلى احترام "سيادة واستقرار" لبنان، وفق ما أعلن قصر الإليزيه. وتطرق الرجلان إلى الأوضاع في لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. ويستقبل ماكرون الثلاثاء المقبل وزير الخارجية اللبناني

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى احترام "سيادة واستقرار" لبنان، في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني ميشال عون.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن "الرجلين بحثا الأوضاع في لبنان عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري".

وشددالرئيس الفرنسي على "أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، واستقلاله، وأمنه، ودعم فرنسا للشعب اللبناني"، وفق نفس البيان.