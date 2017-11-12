رفاق داني شمعون: لوضع حد للانهيار الحاصل داخل الحزب

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"ان النمور رفاق داني شمعون وقد هالتهم المهزلة غير المسبوقة التي حصلت يوم السبت الواقع في 12 تشرين الثاني، يوجهون نداء الى جميع المخلصين والاوفياء من الرفاق للعمل متضامنين متماسكين لوضع حد للانهيار الحاصل، والى ما وصلت اليه الامور من اهتراء على كافة المستويات، مما يستدعي منّا التلاحم بهدف انقاذ ما تبقى. رأفةً بدماء الشهداء وفي طليعتهم الرئيس داني شمعون، ندعو الى الالتزام بثوابت الرئيس كميل شمعون والتي انقذت لبنان من ازمات كثيرة، وخصوصاً ان وطننا يمرّ بمرحلة صعبة تتطلب منا دقة عالية المستوى في التعاطي مع الازمة الخطيرة التي يمر بها لبنان.

عشتم وعاش لبنان".