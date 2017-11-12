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نفت مصادر أمنية كويتية “وقف منح تأشيرات الزيارة التجارية أو العائلية للمواطنين اللبنانيين” إلى الكويت، مؤكدة أن “ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة”.

وقالت مصادر لصحيفة “الراي” الكويتية، إن الادارة العامة لشؤون الإقامة “تواصل إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للجنسية اللبنانية وفق القانون أسوة بالجنسيات الأخرى، ووفق الطلبات”، مبينة أنها “تعامل كبقية المعاملات من حيث استكمال الإجراءات المتمثلة بالموافقات المطلوبة من الجهات الأمنية المختصة”.

وأكدت المصادر أن “الموافقة على إصدار التأشيرات مشروطة بموافقة الإدارة العامة لأمن الدولة في الكويت، أسوة بما هو معمول به لبقية الجنسيات، وذلك ضمن الإجراءات المشددة التي تتبعها الجهات الرقابية في الدولة لحماية الأمن الداخلي ، خاصة لمَنْ يسمح له بالدخول للبلاد”.

المصدر: وكالات