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يترقّب الجميع أجواء انتشرت منذ الأمس عن لقاء تلفزيوني للرئيس سعد الحريري، من دون أن يتحدّد توقيته أو ظروفه.

وفي هذا السياق، طُرح اسم الإعلامية بولا يعقوبيان لمحاروة الرئيس المستقيل، فكيف تلقّت الخبر وما صحّة ما يُشاع؟

يعقوبيان أكّدت الخبر في اتصال مع "النهار"، وروت التفاصيل: "كنتُ في طريقي إلى أبو ظبي برحلة عمل خاصة لا شأن لها في الإعلام، وحين وصلت، وجدتُ أنّ الرئيس الحريري كان قد حاول الاتصال بي، فعادوتُ الاتصال ليُخبرني قائلاً: "صرلك فترة بدك مقابلة، تفضّلي"، فأجبته: "بالطبع"، وهكذا تمّ الأمر".

وتُكمل يعقوبيان التي تستعدّ للسفر إلى السعودية اليوم: "سأجري مع الرئيس مقابلة خاصة عبر تلفزيون المستقبل، يبدو أنّ الشاشات جميعها ستنقلها، ولا أؤكد بعد إن كانت ستُبثّ الليلة أم لا، لكنّني متوجّهة إلى الرياض اليوم مع فريق البرنامج بغرض إجرائها".

المصدر: "النهار"