العثور على جثة مواطن في خراج كفرذبيان...

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عثر عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 1:00 من بعد منتصف الليل، بتاريخ اليوم الواقع في ٢٠١٧/١١/١٢ على جثة مواطن قضى في قطعة أرض يملكها في جبل يُعرف ب"الشعرة" في خراج بلدة كفرذبيان - كسروان. كما نقلوا الجثة إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

وكان العناصر قد بدأوا بالبحث عنه منذ الساعة السادسة من مساء أمس اثر بلاغ أفاد عن فقدان مواطن في السبعين عمره غادر منزله في حراجل متوجهاً الى أرضه التي تبعد مسافة ساعتين من الزمن سيراَ على الاقدام.

وقد مشط العناصر بالتعاون مع القوى الامنية البقعة الجغرافية التي مرّ بها وقاموا بمسحٍ شامل لمجرى النهر والاودية في حراجل-كسروان، الى أن تم العثور عليه جثة هامدة.