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نفى القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، وضع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قيد الإقامة الجبرية في المملكة.

وقال البخاري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية أثناء استقباله وفداً عشائرياً متضامناً مع السعودية، السبت، إن "وجود لحريري في السعودية هو بإرادته وليس بإقامة جبرية".

وأضاف المسؤول السعودي أن "الحريري ربما يقرر عدم العودة إلى لبنان لأسباب أمنية وخشية تعرضه لاغتيال".

وهذا هو أول تعليق رسمي من مسؤول سعودي هو الاتهامات التي وجهت إلى المملكة باحتجاز رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل.

يأتي هذا فيما وصف الرئيس اللبناني، ميشال عون، وضع رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، في السعودية بأنه "غامض".

وجاء في بيان صادر عن مكتب عون أن "الغموض" الذي يكتنف وضع الحريري منذ إعلان استقالته الأسبوع الماضي "يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عنه من مواقف أو خطوات أو ما ينسب اليه، لا يعكس الحقيقة".

واستطرد قائلا "بل هو نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يعيشه الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به".

وأوضح البيان أن الرئيس اللبناني أبلغ هذا لـ"مراجع رسمية محلية وخارجية".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول لبناني رفيع قوله إن عون أبلغ سفراء دول أجنبية الجمعة أن الحريري "خُطف".

وفي وقت سابق السبت، طالب الرئيس اللبناني السلطات السعودية بتوضيح السبب في عدم عودة الحريري إلى بلده من الرياض حتى الآن.

واستقال الحريري على نحو مفاجئ يوم 4 نوفمبر، وذلك في بيان أذاعه من السعودية.

وقال الحريري إن مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته، متهما إيران وجماعة حزب الله اللبنانية ببث الفتنة في العالم العربي.

ومنذ ذلك الحين لم يعد الحريري إلى لبنان.

وتزعم جماعة حزب الله اللبنانية - وكذلك إيران الداعمة لها - أن السعودية تحتجز الحريري بعد إرغامه على الاستقالة.

واعتبر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن استقالة الحريري "تدخل سعودي غير مسبوق" في السياسة اللبنانية.

وبالتزامن مع تصريحات عون، قُتل جندي لبناني وأُصيب آخرون في غارة لتحرير مواطن سعودي اختطف يوم الخميس بمنطقة بعلبك شرقي لبنان.

وقد دعت السعودية رعاياها يوم الخميس إلى مغادرة لبنان على نحو عاجل.

(مصراوي)

المصدر: الديار