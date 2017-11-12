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هل يشهد لبنان مع الرئيس عون ولادة لاستقلالٍ صحيح ؟

12
NOVEMBER
2017
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العميد شارل ابي نادر -

ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها لبنان لإزمة علاقة متوترة مع دولة اخرى ، فتاريخه مليء بهذا النوع من الازمات ، و التي كانت تحدث على خلفيات متعددة ، سياسية ، اقتصادية ، قضائية ، امنية او ديبلوماسية ، و يكون طرفها الآخر دولة شقيقة او صديقة ، عربية او غربية ، و كانت اغلب تلك الازمات تنتهي مع لبنان بالتي هي احسن ، و بطريقة " لا يموت الديب ولا يفنى الغنم " باحسن تقدير ، و كان لبنان يجد نفسه منتصرا و يعتبر انه زمط في الازمات التي كان يحصل فيها على الحد الادنى من مطالبه .


اليوم ، يعيش لبنان ازمة ديبلوماسية حساسة مع المملكة العربية السعودية ، نشأت على خلفية استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، كان قد اعلنها من المملكة في ظروف ملتبسة ، وهو الان محتجزٌ هناك ( حسب المسؤولين اللبنانيين ) رغم النفي السعودي لذلك ، والمُبرّر بصور استقبالات رسمية تجمع الرئيس الحريري مع بعض القادة الخليجيين ، وفيما تُجمع الدولة اللبنانية ممثلة باركانها في السلطة بشكل رسمي على رفض تلك الاستقالة ، معتبرة انها غامضة في ظروفها شكلا ومضمونا ، وتعتبر انها غير كافية للسير بالاجراءآت الدستورية المتممة للاستقالة بشكل عام حسب الدستور اللبناني ، اي قبولها من رئيس الجمهورية وتكليفه للحكومة المستقيلة بتصريف الاعمال وتعيين استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة آخر ، تمضي المملكة العربية السعودية بغض النظر عن المطلب اللبناني بالسماح للرئيس الحريري بالعودة الى لبنان ، و تضغط اعلاميا وديبلوماسيا من داخلها عبر بعض مسؤوليها ، ومن داخل لبنان عبر بعض مؤيديها ، لاعتبار الاستقالة منتهية وناجزة ، وهي تبحث عن زعيم آخر ياخذ دور وكيلها في لبنان لتسليمه الحكومة العتيدة .


المملكة العربية السعودية تعتبر الامرعاديا ، وهي لا تعير الموضوع اية اهمية ، لا من ناحية مطالب الدولة اللبنانية ولا من ناحية شكل وظروف تقديم الاستقالة ولا حتى من ناحية السيادة اللبنانية ، و هي تعتبر الرئيس الحريري " خاصتها " ، وتستطيع التحكّم بقراره كيفما تريد ، و هي بذلك حسب مفهومها لا تتطاول على لبنان الذي تعودت هي وغيرها من الدول النافذة على توجيه سياسته الداخلية كيفما يريدون ، فهو هذا البلد الصغير الضعيف الذي لم يكن لحكامه يوما قرارا سياديا ، وهو البلد الذي لم يرفض يوما طلبا ملكيا ، لان حكامه دوما كانوا مقتنعين بما يُرسم لهم وبما يُقدّر لهم ، خاصة اذا كان من مملكة الخير التي ترهن تاريخه وحاضره ومستقبله " بمكارم ملكية " ، واذا قطعتها عنه سوف يموت جوعا و فقرا ...


هذا في الحسابات السعودية ، اما الحسابات اللبنانية اليوم فيبدو انها تغيرت عن سابقاتها ، اذ يبدو ان من يمسك بزمام السلطة اليوم مُختلف عن من تعودنا عليهم في لبنان ، وعن من تعودت المملكة العربية السعودية وغيرها عليهم ، انه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية ، انه المؤتمن على الدستور وعلى سيادة لبنان ، وهو بعد ان تلقى الصدمة الاولى من الاستقالة المفخخة ، وبعد ان ادار ردة فعل الشارع بحكمة وبوعي من خلال اجراءآت ثبتت الثقة بالامن وبالاقتصاد ، ومن خلال مروحة واسعة من الاتصالات الداخلية والخارجية ، هو الان يحضّر لخطوة سيادية تحت مظلة القانون الدولي ، قد تكون عبر الادعاء الرسمي امام مجلس الامن الدولي ضد المملكة العربية السعودية بتهمة احتجاز رئيس الحكومة اللبنانية دون وجه حق .


ربما تنتهي هذه الازمة بعودة الرئيس الحريري وتقديم استقالته بطريقة تحترم الدستور والسيادة اللبنانية ، وربما باعادة تكليفه او تكليف غيره من الشخصيات المؤهلة قانونيا وديمقراطيا ، وربما تتعقد هذه الازمة اكثر ، خاصة وان المملكة العربية السعودية لم تُظهر اية ايجابية او عقلانية في الازمات التي ورطّت نفسها فيها ، في اليمن او سوريا او العراق ، او في ازمتها مع قطر غير الواضحة المعالم والمعطيات ، وهي يبدو انها لا تتقن الاّ سياسة الهروب الى الامام ، ولكن بمعزل عن طريقة نهاية هذه الازمة او مسارها ، لا يمكننا الا الاعتراف بانه اصبح لنا في لبنان قرارا حرا وسياديا ، وباننا نعيش في زمن استقلال حقيقي غير مزيف ، اننا نعيش في زمن " ميشال عون " .

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