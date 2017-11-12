عناوين الصحف ليوم الأحد 12 تشرين الثاني 2017

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الديار: عون يقرر تدويل احتجاز الحريري والسعودية تهدد بطرد اللبنانيين

المملكة تطلب تجميد عضوية لبنان والسيسي والعراق والكويت وقطر يرفضون

واشنطن قلقة على الوضع السعودي والامن القومي يطلب إبلاغه مسبقا بالقرارات

صحف سعودية تقول ان نازك وبهية والسنيورة رفضوا الاستدعاء والحريري في ظل الشرطة

أوروبا وأميركا بين الضغط على الرياض ومصالحهما الاقتصادية وصفقات التسلح والطاقة

الحياة: ماكرون يتصل بعون ويبقيان على تشاور

المستقبل: كتلة “المستقبل تدين الحملات التي تستهدف السعودية: نقف وراء قيادة الرئيس الحريري

النهار: اطلالات للحريري وسط رسائل تصعيدية فرنسا ومصر على خط الوساطات مجددا