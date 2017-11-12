بالصورة - ريفي يوجه رسالة للمشنوق بعد حرق صورة الأمير محمد بن سلمان

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غرد الوزير السابق أشرف ريفي على تويتر ، متوجهاً إلى وزارة الداخلية قائلاً :

-حرق صورة الأمير محمد بن سلمان مُدان ومفتعل ومشبوه والفاعل معروف ، وعلى وزارة الداخلية أن توقفه دون إبطاء لمحاسبته . هذه الصورة ستبقى مرفوعة في طرابلس لأنها تمثل علاقة الصداقة التاريخية بين لبنان والمملكة .

-لوزارة الداخلية نقول : من أحرق صورة الأمير محمد بن سلمان معروف . أوقِفوه وحاسبوه ، أما صور الأمير محمد بن سلمان فستبقى مرفوعة في طرابلس

-لوزير الداخلية نقول : محل ما منعلِّق صور ما في حاقد يوصلها ، وإذا بدك تشيل الصور بلِّش من طريق المطار وبس توصل عطرابلس ... منحكي