وزارة الداخلية نفت خبر اعتقال شخص كان يراقب موكب بهية الحريري

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نفت وزارة الداخلية والبلديات، في بيان وزعه المكتب الاعلامي للوزارة، "الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام حول اعتقال شخص كان يراقب موكب النائب السيدة بهية الحريري". وأكدت أن "مثل هذه الأنباء تؤدي إلى مزيد من البلبلة بين اللبنانيين، وهو ما لا يحتاجونه على الإطلاق في هذه الظروف".

وتمنت الوزارة "على وسائل الإعلام نشر الأنباء الأمنية التي تصدر في بيانات رسمية عن الجهة المعنية، وإلا فإنها تكون تساعد في نشر أخبار تضر بالسلم الأهلي، مثلها مثل الذي يسرب هذه الأنباء إليها، وذلك تحت طائلة المحاسبة الوطنية".